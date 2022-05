Giurano 36 nuove reclute delle Guardie Svizzere

Proprio nell’anniversario del Sacco di Roma, 6 maggio 1527, in cui 189 guardie svizzere difesero papa Clemente VII contro un esercito schiacciante di lanzichenecchi tedeschi e mercenari spagnoli, questo pomeriggio hanno prestato il loro giuramento 36 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. In quel 6 maggio, 147 guardie caddero in battaglia, compreso l’allora comandante Kaspar Röist di Zurigo, 42 riuscirono a fuggire attraverso il “Passetto di Borgo” verso Castel Sant’Angelo, e papa Clemente VII fu costretto ad arrendersi poco dopo, ma la sua vita e quella delle 42 guardie superstiti furono risparmiate dalla furia sanguinaria.

Cerimonia bagnata

A causa del meteo sfavorevole, la cerimonia si è svolta nell’Aula Paolo VI anziché nel Cortile di San Damaso. Il giuramento viene fatto sulla bandiera del corpo della Guardia Svizzera e alla presenza del rappresentante del Papa, il sostituto per gli Affari Generali, monsignor Edgar Pena Parra, nonché del presidente della Confederazione Ignazio Cassis (ricevuto stamane dal Papa) e dei presidenti del Consiglio Nazionale Irène Kälin e del Consiglio degli Stati Thomas Hefti.

La promesse delle guardie

Le guardie promettono di proteggere e difendere il Papa regnante e tutti i suoi legittimi successori nei momenti di bisogno, anche a rischio della propria vita - proprio come fecero i loro coraggiosi e fedeli antenati. “Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Pontefice regnante e i suoi legittimi successori, di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, se necessario, anche la mia vita in loro difesa”, è la formula letta dal cappellano. “Assumo gli stessi doveri nei confronti del Collegio Cardinalizio durante la vacanza della Sede Apostolica. Prometto anche al Comandante e agli altri Superiori rispetto, fedeltà e obbedienza. Così giuro, che Dio e nostri Santi Patroni mi assistano”. E ciascuna delle 36 muove reclute risponde, mano alla bandiera e tre dita della mano destra alzate a simboleggiare la Trinità: “Io, Alabardiere..., giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri Santi Patroni mi assistano!”.