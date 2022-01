Giornate di Soletta, premiati quattro attori della TV svizzera

Caillat, classe 1978, viene premiata per il suo ruolo principale in “Cellule de Crise” in cui interpreta la docente universitaria Suzanne Fontana. “Il suo modo di incarnare una professoressa universitaria nominata alla testa di un’organizzazione umanitaria è stato considerato assolutamente convincente”, indica una nota odierna delle Giornate di Soletta. Il 30enne Koechlin riceve invece il premio come miglior attore per il suo ruolo nella serie tv della SRF “Neumatt”, in cui interpreta il figlio di un agricoltore e consulente. La giuria è stata positivamente impressionata dalla capacità dell’attore di rappresentare in modo credibile il conflitto emotivo vissuto dal suo personaggio, precisa la nota.