Fugge dalla polizia e ‘provoca’ 2 incidenti

Spettacolare inseguimento con doppio incidente ieri sera a Windisch, nel canton Argovia. Il fuggitivo, a bordo di un’auto con targhe britanniche, è riuscito a darsela a gambe, proseguendo a piedi, dopo che la polizia lo ha tallonato.

Non si ferma durante un controllo

Attorno alle 20:45, si legge in un comunicato odierno delle forze dell’ordine, una pattuglia ha intimato a un veicolo con targhe britanniche di fermarsi per un controllo. L’automobile ha però proseguito la sua corsa.

La polizia coinvolta in un incidente

La polizia si è così lanciata in un inseguimento, che si è però interrotto perché la pattuglia si è scontrata con un veicolo che procedeva in senso inverso. Nessuno è rimasto ferito, ma tutte le persone coinvolte sono state portate in ospedale per controlli.

Il fuggitivo finisce contro un muro, ma riesce a scappare

Nel frattempo, il mezzo in fuga è andato a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Il misterioso automobilista ha così continuato a scappare a piedi. Nonostante le ricerche su larga scala, per le quali è stato impiegato anche un cane, non è stato ritrovato. Non è noto se il conducente sia rimasto ferito nello scontro.