Finanza: 1 dipendente su 3 favorevole a home office, senza tagli

Un dipendente del settore finanziario su tre non vuol più mettere piede in ufficio. Lo rivela un sondaggio del portale finews.ch pubblicato oggi. Concretamente il 31% ha indicato di voler lavorare unicamente da casa, mentre praticamente nessuno è intenzionato a recarsi in ufficio tutti i giorni. Per il 73% degli interpellati è invece pensabile una presenza di al massimo il 50% in ufficio.