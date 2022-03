Filmava le donne di nascosto: condannato

Nascondeva ripetutamente mini-telecamere nei bagni pubblici per filmare le donne. I fatti, accaduti tra l'inizio e la metà del 2020 nell'Alto Vallese riguardano un 54enne. L’uomo ha installato apparecchi per riprendere, ad esempio, in un bagno di una stazione, in un ristorante di Visp, e altri ancora in luoghi non identificati. Lo riferisce il Walliser Bote.