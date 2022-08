Fanno saltare il bancomat e si danno alla fuga

Un buco nel muro Il colpo è avvenuto attorno alle 2.30. Come mostra l’immagine pubblicata dalla polizia, la detonazione ha creato un buco nel muro esterno dell’edificio. Detriti e vetri rotti sono finiti sul piazzale e la strada adiacente.

La detonazione, poi la fuga

Stando ai primi accertamenti degli inquirenti, i malviventi hanno fatto esplodere cariche esplosive e si sono impadroniti del denaro, per poi darsi alla fuga. Stando al racconto di alcuni testimoni, almeno due persone sono fuggite in sella a una moto o a uno scooter. Sconosciuto al momento l’importo del bottino, così come l’entità dei danni.