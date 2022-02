Evacuata l’Ambasciata Svizzera a Kiev

Il Cf condanna le violazioni di sovranità

Cassis ha ribadito che il Consiglio federale condanna severamente la violazione della sovranità di uno stato. La Svizzera si aspetta che la Russia rispetti i diritti umanitari e quelli umani. Il consigliere federale Guy Parmelin ha aggiunto che riguardo alle sanzioni nei confronti della Russia, la Confederazione valuta quelle adottate dall'Unione europea (UE) e decide quali fare proprie. Al momento è stato deciso di mantenere le sanzioni che erano state decise in occasione dell'annessione della Crimea, di inasprirne alcune e di aggiungerne altre. Ad esempio, ha indicato Parmelin, la Svizzera aderisce direttamente a tutte le sanzioni dell'UE nei confronti di persone e gruppi. A questo proposito Cassis ha precisato che l’obiettivo della politica svizzera delle sanzioni indipendenti è quello di non chiudere la porta delle relazioni diplomatiche in faccia alle parti in conflitto. “Questo è l’obiettivo politico della Svizzera”. L’offerta di buoni uffici è un valore aggiunto della Svizzera, ha detto il presidente della Confederazione: “dobbiamo basarci sul principio del dialogo”. Altri paesi non possono farlo. Neutralità non significa indifferenza, ha sottolineato Cassis. Ma la neutralità obbliga la Svizzera ad adottare una posizione differenziata. “Non è facile in questa situazione”, ha ammesso il presidente.