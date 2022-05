“Espropriamo beni oligarchi e diamoli a Ucraina”

La Svizzera deve espropriare i beni che si trovano nella Confederazione appartenenti a cittadini russi vicini al presidente Vladimir Putin: ne è convinto il Partito socialista (PS), che in una mozione all’indirizzo del Consiglio federale auspica che gli attivi delle persone e delle imprese sanzionate vengano non solo congelati, bensì anche requisiti, per poi essere affidati alle autorità ucraine in vista della ricostruzione del paese, riferisce la SonntagsZeitung.