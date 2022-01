Entrata facilitata, sollievo per il turismo

La facilitazione dell’entrata in Svizzera annunciata oggi dal Consiglio federale, nel quadro delle misure anti-coronavirus, è un sollievo per il ramo turistico, ha indicato la Federazione svizzera del turismo (FST). Il settore, che affronta problemi di liquidità, dipende infatti dagli arrivi dall’estero.

Dal 22 gennaio niente più test supplementari per vaccinati e guariti

La federazione accoglie positivamente il fatto che, a partire dal 22 gennaio, vaccinati e guariti potranno entrare nella Confederazione senza test supplementari, così come la soppressione per gli altri del secondo test una volta arrivati. L’obbligo del test comportava in effetti costi supplementari per i turisti, fatto che rendeva le vacanze in Svizzera più care, con un conseguente deficit di competitività rispetto ad altre destinazioni, sottolinea l’organizzazione.