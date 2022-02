Energia verde: molte imprese svizzere investono all'estero

Alcuni dati

Impianti solari, eolici, idrici e di biogas in mani elvetiche producono annualmente 10,9 Terawattora (TWh) di energia. Se si aggiungono i progetti misti, con partecipazioni anche di realtà estere, la produzione arriva a 19,7 TWh. La produzione all'estero supera quella in Svizzera, spiegano gli autori dello studio. Contando anche i progetti non ancora completati, l'apporto all'interno della Confederazione arriverebbe a circa 8,4 TWh. Questo è dovuto soprattutto al fatto che in Svizzera vengono costruiti principalmente impianti piccoli, ha detto il responsabile della società Ezs, Aeneas Wanner, ieri sera al programma "Tagesschau" della televisione svizzerotedesca Srf.