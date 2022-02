“Elevato rischio di guerra in Europa”

A causa delle tensioni tra Russia e Ucraina, il rischio di guerra non è mai stato così elevato in Europa negli ultimi trent'anni, ha indicato il diplomatico svizzero Thomas Greminger, ex segretario generale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) in un'intervista con la Neue Zürcher Zeitung. Una situazione che descrive come "non certo comoda".

“Costi elevati”

Secondo il diplomatico non c'è alcun interesse per la Russia di intraprendere operazioni militari contro l'Ucraina. "I costi sarebbero talmente elevati che anche un attacco minore contro l'Ucraina non avrebbe alcun senso". Il presidente russo Vladimir Putin, prosegue Greminger, è un capo di Stato che pensa di agire in modo razionale. Tuttavia, c'è sempre il rischio di una provocazione, come un'operazione nascosta sul fronte del Donbass. "È qui che bisogna guardare più da vicino".

I possibili risvolti positivi della crisi

Il diplomatico rileva inoltre che la crisi ha anche lati positivi: si parla nuovamente di controllo delle armi, di prevenzione degli incidenti o di maggiore trasparenza nelle grandi manovre. "Durante molti anni, abbiamo tentato senza successo di discuterne nel quadro dell'Osce. Ora è sul tavolo".

Il ruolo di Greminger

Il 60enne Greminger ha occupato diverse funzioni dirigenti in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae). Dal 2010, è stato ambasciatore svizzero presso l'Osce, di cui ha inoltre diretto il consiglio permanente nel 2014, anno di presidenza della Svizzera. In qualità di braccio destro dell'ex consigliere federale Didier Burkhalter, era stato uno dei principali artefici dell'istituzione della missione di osservazione in Ucraina. Dallo scorso maggio, Greminger è direttore del Geneva Centre for Security.