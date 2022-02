Dopo il booster molti casi di orticaria

Il centro svizzero contro le allergie “aha!” sta ricevendo molte domande su casi di orticaria in relazione alla vaccinazione di richiamo contro il Covid-19. Considerato il numero di vaccinati, questo effetto collaterale è però fondamentalmente raro, dice il capo del reparto di allergologia presso l’Ospedale universitario di Zurigo, Peter Schmid-Grendelmeier. Nel suo reparto, i casi di orticaria osservati dopo il booster sono in effetti più frequenti rispetto alla prima vaccinazione, afferma Schmid-Grendelmeier in una nota del Centro Allergie Svizzera “aha!”.

“Effetto collaterale e sgradevole”

Cifre esatte non sono al momento disponibili, ma osservazioni simili sono state fatte anche da farmacie e medici, dice il professore, che fa parte del comitato scientifico di “aha!”. I casi di orticaria si verificano di regola diverse ore o giorni dopo la vaccinazione, ma finora non sono stati osservati casi in cui sono apparsi improvvisamente altri sintomi gravi. L’orticaria rappresenta un effetto collaterale “raro, sgradevole ma solitamente innocuo”, aggiunge l’allergologo. In simili casi l’assunzione di antistaminici può dare sollievo.