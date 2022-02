Donne sempre in minoranza nel settore scientifico

In Svizzera le donne sono ancora sottorappresentate nelle scienze e nell’ingegneria. Nel confronto europeo, la Confederazione figura nella parte centrale della classifica. La Spagna, la Scandinavia e alcune aree dell’Europa nord-orientale hanno una percentuale di donne del 50% o più. Secondo l’ufficio statistico dell’Ue Eurostat, il tasso di donne nella scienza e nell’ingegneria in Svizzera si situa tra il 41 e il 45%. Una quota simile a quella registrata in Francia, ma più bassa rispetto all’Austria. In Germania e in Italia invece gli uomini sono nettamente in maggioranza con un livello del 60-70%. Con una percentuale del 9,4% di laureati nella popolazione, la Svizzera è ai vertici della classifica, secondo i dati Eurostat. Solo nella Svezia orientale la percentuale di laureati è più alta. Per quanto riguarda gli uomini con formazione terziaria la Svizzera è al quinto posto con il 10,9% e in quarta posizione per le donne con il 7,9%.