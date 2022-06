Dati fiscali alla Russia, TF sospende assistenza

A causa della guerra in Ucraina, il Tribunale federale (TF) ha deciso di sospendere una procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale chiesta dalla Russia. La situazione sarà riesaminata al termine della sospensione, a fine settembre.

Ucraini coinvolti Viene precisato in particolare “che almeno una parte delle persone interessate dalla richiesta di assistenza amministrativa è di nazionalità ucraina e ha il proprio domicilio in Ucraina”.

In linea con le sanzioni

Per giustificare tale sospensione, il TF indica nella sua decisione di aver effettuato “una ponderazione degli interessi” tenendo conto delle sanzioni internazionali e nazionali prese nei confronti della Russia dall’inizio del conflitto in Ucraina. “La sospensione della procedura è in linea con le misure prese dal Consiglio federale e con la decisione dell’Ufficio federale della giustizia e del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di sospendere fino a nuovo avviso le procedure di assistenza giudiziaria penale con la Russia”, precisa il TF.