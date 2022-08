Cure ai bambini ucraini? Non sono ancora arrivati

In luglio era stato annunciato che bambini ucraini avrebbero ricevuto assistenza medica in Svizzera. Da allora non è però arrivato ancora nessuno. Sono necessari chiarimenti e non si sa quando ciò avverrà. L'Ucraina ha chiesto alla Svizzera di accogliere 155 bambini in cattive condizioni di salute che vivono in istituti ucraini, ha precisato oggi Michael Jordi, segretario generale della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (Cds), all'agenzia Keystone-Ats. La maggior parte ha bisogno di assistenza permanente o di cure, oppure di entrambe le cose a causa di handicap, ha aggiunto Jordi. Vivono in gruppi e Kiev vuole che possano recarsi in Svizzera con il proprio entourage per ridurre al minimo la pressione su di loro.