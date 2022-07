Crisi energetica, le FFS si preparano

L’approvvigionamento energetico nel prossimo inverno preoccupa la Svizzera , come il resto dell’Europa. Secondo la Commissione Federale dell’Energia Elettrica l’approvvigionamento elettrico nel prossimo inverno potrebbe raggiungere livelli critici. Abbiamo contattato Patrick Walser, portavoce FFS per la regione Sud, per capire meglio come si potrebbe ripercuotere questa situazione sui trasporti pubblici.

Soppressioni in vista?

Non è ancora chiaro se ci saranno delle soppressioni all’orizzonte: nel caso in cui la carenza energetica dovesse portare a una riduzione dei servizi di trasporto passeggeri, le Ffs “garantiranno la mobilità come servizio di base”. Tuttavia, anche in questo caso, molto dipende dal Consiglio federale e le priorità che saranno stabilite. Una serie di concetti sono attualmente in fase di sviluppo, con l’Unione dei trasporti pubblici e l’Ufficio federale dei trasporti. L’obiettivo è quello di “avviare misure preparatorie concrete in coordinamento con le autorità competenti e l’Unione dei trasporti pubblici”. Non è ancora chiaro, inoltre, se fra le possibili conseguenze vi sarà anche un aumento del prezzo del biglietto, la cui decisione spetta unicamente all’associazione mantello Alliance Swisspass e non alle FFS.