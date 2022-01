Covid, Zurigo chiama gli altri cantoni alla cassa

Attualmente sono circa 200 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali del canton Zurigo, un quarto dei quali in unità di terapia intensiva. Il 10-15% di loro - 20% se si considera solo le cure intese - viene da fuori cantone. Questi pazienti provenienti da fuori cantone - principalmente quelli confinanti - non solo richiedono più personale, perché sono spesso casi gravi, ma causano anche costi aggiuntivi non coperti. Le loro autorità cantonali finora non hanno pagato nulla. Solo Zugo ha detto di essere disposto a farlo, ha indicato il Dipartimento della sanità zurighese.

Versamenti unicamente per i pazienti domiciliati nel cantone

Questa situazione ha spinto il Consiglio di Stato zurighese a decidere che il versamento destinato agli ospedali per coprire i costi supplementari per il periodo dicembre 2021-febbraio 2022, pari a 20 milioni di franchi, può essere utilizzato esclusivamente per i pazienti domiciliati nel canton Zurigo. Per il governo zurighese, non è più possibile coprire le lacune tariffarie concernenti i pazienti di altri cantoni. Gli ospedali zurighesi sono quindi chiamati a fatturare direttamente agli altri cantoni i costi generati dai loro pazienti.