Covid, Berna stipula un contratto per medicamento

Altri due preparati

La Svizzera ha già concluso contratti con altre due case farmaceutiche. Berna ha riservato 4000 confezioni della combinazione di Casirivimab/Imdevimab, sviluppata da Regeneron Pharmaceuticals in partenariato con Roche. Il prodotto è autorizzato dallo scorso 23 dicembre. La Confederazione ha anche stipulato un contratto per un medicamento contro il SARS-CoV-2 con l’azienda svizzera MSD Merck Sharp & Dohme per la fornitura di un massimo di 8’640 confezioni di Molnupiravir. A differenza dei due medicamenti di GlaxoKlineSmith e di Roche, il Molnupiravir di Merck è un antivirale e può essere somministrato per via orale. In Svizzera non è tuttavia ancora omologato. Può però essere utilizzato durante l’attuale procedura di autorizzazione, in seguito a un adeguamento dell’Ordinanza 3 Covid-19.