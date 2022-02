Covid, 87% dei ricoverati ha lasciato l’ospedale

Dall’inizio della pandemia, circa l’87% delle persone ricoverate a causa del coronavirus ha potuto lasciare l’ospedale. Il 12% non è invece sopravvissuto alla malattia. Lo indica l’ultimo rapporto CH-SUR pubblicato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che mostra anche l’efficacia del vaccino. La ventina di ospedali che partecipano al sistema di sorveglianza CH-SUR Covid hanno riportato tra fine febbraio 2020 e fine gennaio 2022 il covid-19 come “causa confermata o sospetta di morte” in 2’640 casi. 254 persone infette sono morte per un’altra malattia, e 19’205 malati di coronavirus sono stati dimessi. I dati CH-SUR hanno anche permesso di evidenziare l’efficacia della vaccinazione contro il covid: dalla somministrazione delle prime dosi a fine dicembre 2020 fino alla fine di novembre 2021, delle 7’883 persone ricoverate, solo 80 persone completamente vaccinate sono decedute.

I dati

Di loro, 44 erano ultra 80enni, 25 avevano tra 70 e 79 anni e solo 11 (14%) erano più giovani. Nello stesso lasso di tempo, le persone non vaccinate che sono morte sono state 608. La quota degli under 70 è inoltre decisamente più elevata (24%). Dall’inizio della pandemia fino alla fine di novembre, ultimo mese per il quale sono disponibili dati completi, sono state ricoverate 20’711 persone a causa del coronavirus. Il 16,3% di loro è finito in unità di terapia intensiva. Gli uomini (19,6%) avevano più probabilità di finire in cure intense rispetto alle donne (11,8%), così come le persone in sovrappeso. Nei mesi di agosto e settembre dello scorso anno, delle 301 persone finite in cure intensive, l’81% non era vaccinato. Nei mesi successivi questa percentuale è calata, ma mai sotto il 69%.