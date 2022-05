Consiglio federale a nove bocciato

Secondo “no”, a distanza di sei anni, per un Consiglio federale di nove membri. È quanto deciso oggi dal Consiglio degli Stati che ha respinto - 29 voti a 9 - un’iniziativa parlamentare di Nadine Masshardt (PS/BE), accolta dal Nazionale il 29 novembre scorso per 102 voti a 79 e 4 astensioni.

“Il CF non è un organo di rappresentanza”

A differenza del Nazionale, per la maggioranza del plenum la rappresentanza dei diversi partiti, delle regioni linguistiche e dei gruppi della popolazione non sono centrali nella composizione dell’esecutivo: il Consiglio federale non è primariamente un organo di rappresentanza. A suo avviso, una riforma del Governo dovrebbe piuttosto avere come obiettivo principale il buon funzionamento dell’organo collegiale.