Commercio online: svizzeri sempre svantaggiati sui siti esteri

I commercianti online all’estero continuano a svantaggiare i clienti svizzeri, sebbene dall’inizio dell’anno non sarebbero più autorizzati a discriminarli: lo sostiene K-Tipp sulla base di un’indagine che mostra come i prezzi non siano cambiati e come spesso le aziende evitino semplicemente di mandare i prodotti verso la Confederazione.

Dall’inizio del 2022 è vietato praticare il cosiddetto geo-blocking: i negozi internet stranieri non possono più reindirizzare i clienti ai loro siti elvetici, dove i prezzi sono di solito più elevati. L’indagine del periodico consumeristico nel numero oggi in edicola mostra che effettivamente le imprese non spingono più l’utente verso la pagina web elvetica, ma a volte richiedono un indirizzo di consegna al di fuori della Svizzera.

Il confronto

A metà dicembre e a metà gennaio K-Tipp ha confrontato i prezzi di circa 260 prodotti in 30 negozi internet svizzeri e altrettanti tedeschi di società quali H&M, Pearl, Bauhaus, Bikester, Drogeriemarkt Müller. Nel lasso di tempo in questione il costo degli articoli non è cambiato quasi per niente: sia in dicembre sia in gennaio i prodotti sui siti svizzeri erano in media di un terzo più cari. Questo senza l’Iva, che è al 19,9% in Germania e del 7,7% in Svizzera; togliendo questa imposta diventa infatti chiaro quanto sia il “supplemento elvetico” richiesto dagli operatori, che può giungere a titolo d’esempio sino al 163% per delle magliette.

I motivi delle differenze

I negozi internet Bonprix, Pearl e Quelle giustificano i prezzi più elevati con costi più alti per il trasporto, l’amministrazione, l’affitto, il personale e lo sdoganamento. XXXLutz afferma che le piattaforme si gestiscono indipendentemente l’una dall’altra. Anche Bauhaus parla di due compagnie nazionali indipendenti che, tra l’altro, hanno diverse condizioni di acquisto. Bikester, Drogeriemarkt Müller, Obi e Zooplus non hanno risposto alle domande di K-Tipp.