CN approva consuntivo 2021: deficit di 12,2 mia.

La pandemia ha lasciato il segno sulle casse federali. Quale prima Camera, il Consiglio nazionale ha approvato oggi quasi all’unanimità (191 a 1) il consuntivo 2021 della Confederazione, che presenta un deficit pari a 12,2 miliardi di franchi. Si tratta comunque di un disavanzo più contenuto di oltre 3,5 miliardi rispetto al 2020, primo anno pandemico. Per fronteggiare la crisi del coronavirus, lo scorso anno la Confederazione ha speso complessivamente 14 miliardi di franchi. Di questi, 12,3 miliardi sono stati contabilizzati come uscite straordinarie.

Cambi nella contabilità Le distribuzioni supplementari di 1,3 miliardi del 2021 vengono contabilizzate per la prima volta come entrate straordinarie, contribuendo in tal modo alla riduzione del debito causato dalla pandemia. La flessione del gettito dell’imposta preventiva (-0,3 mia) rispetto al 2020 conferma un’inversione di tendenza con minori ricavi.

Lavoro ridotto prima uscita per aiuti Covid

Con un lieve incremento (+0,5 %), le uscite (88,3 miliardi) sono rimaste elevate, restando fortemente legate alla gestione della pandemia. Le voci più consistenti riguardano l’indennità per lavoro ridotto (4,3 mia), gli aiuti per i casi di rigore (4,2 mia) e l’indennità di perdita di guadagno per Covid-19 (1,8 mia). Complessivamente, le uscite da ricondurre al coronavirus sono state leggermente più contenute rispetto al 2020 (-0,9 mia) e una quota maggiore ha potuto essere finanziata tramite il bilancio ordinario (+1,4 mia).