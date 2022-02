Chiuse due piattaforme per pedofili, arrestato un 37enne

Nel canton Zurigo è stato arrestato uno svizzero di 37 anni che gestiva due piattaforme per pedofili sul darknet. Le due piattaforme, che contavano circa 20 mila adepti, sono state chiuse e il gestore posto in detenzione preventiva. Le piattaforme sono state messe offline oggi, indicano in una nota congiunta il Ministero pubblico e la polizia cantonale di Zurigo. Le due piattaforme, una orientata verso i ragazzi e l’altra verso le ragazze, esistevano almeno dal 2017 ed erano accessibili soltanto attraverso il darknet, la parte nascosta del web.

Su entrambe le piattaforme, i pedofili si sono scambiati per anni immagini di abusi su minori di meno di 16 anni e si sono scambiati informazioni che comprendevano esperienze e fantasie di abusi. Le piattaforme, utilizzate a livello internazionale, erano divise in un’area “pubblica” e in una “chiusa” riservata ai soli iscritti. La prima non aveva contenuti illegali, mentre nella seconda avvenivano gli scambi di immagini a carattere pedofilo.