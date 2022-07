Chiesta la sospensione dei rimpatri verso Sri Lanka

L’Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) ha chiesto alla Confederazione di sospendere i rimpatri di richiedenti asilo verso Sri Lanka. In una lettera aperta indirizzata alla “ministra” della giustizia Karin Keller-Sutter, l’ong sottolinea che la situazione nel Paese asiatico, a seguito della grave crisi economica, è “catastrofica”.

“Violazione degli impegni internazionali”

“L’assistenza medica di base non è garantita”, sostiene Gerald Staberock, segretario generale dell’OMCT, citato nella missiva. “In questo contesto, il rimpatrio di richiedenti asilo e migranti - alcuni dei quali sono stati torturati e hanno ancora bisogno di cure mediche essenziali - è umanamente indifendibile e porrebbe la Svizzera in violazione dei suoi impegni legali internazionali”.

In attesa della missiva

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), interpellato dall’agenzia Keystone-ATS, si è limitato a dire che attenderà l’arrivo della lettera aperta prima di prendere posizione. La Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) ha dal canto suo dichiarato che la situazione di incertezza e di approvvigionamento in Sri Lanka viene costantemente monitorata. Le valutazioni, al momento, vengono prese in considerazione nelle singole domande di asilo. In generale, ha aggiunto la SEM, l’asilo viene concesso in caso di minaccia alla vita e all’incolumità fisica.

Qualche dato

Stando alla SEM, alla fine di giugno erano state prese decisioni su 265 domande di persone provenienti dallo Sri Lanka. Del totale, 81 richiedenti asilo sono stati riconosciuti come rifugiati e a sette persone è stata concessa l’ammissione temporanea. In altri 105 casi, la domanda è stata respinta ed è stato emesso un ordine di allontanamento. Per altre 50 persone è un altro Stato del cosiddetto Spazio di Dublino ad essere responsabile della procedura di asilo. “Il numero totale di cittadini dello Sri Lanka che sono stati espulsi è di 443 persone”, precisa la SEM.