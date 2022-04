Catena Solidarietà: oltre 115 milioni per l’Ucraina

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, la Catena della Solidarietà ha raccolto in Svizzera poco più di 115 milioni di franchi. La fondazione, si legge in una nota, ha già potuto finanziare 14 progetti proposti dalle organizzazioni partner elvetiche aiutando oltre mezzo milione di persone in Ucraina, Polonia, Romania e Moldavia.

“Formidabile” risposta della popolazione

Già pochi giorni dopo l'invasione russa, precisa il comunicato, la fondazione si è rivolta alla popolazione per la raccolta di fondi organizzando il 9 marzo scorso una giornata di solidarietà ad hoc che ha consentito di racimolare 51 milioni in un solo giorno; si tratta della somma più elevata mai raccolta in un lasso di tempo così breve. Grazie alla formidabile risposta della popolazione, la Catena della Solidarietà ha potuto impiegare velocemente le somme raccolte per inviare aiuti d'urgenza nella stessa Ucraina e negli Stati confinanti.

I progetti

Dall'inizio delle ostilità, oltre sette milioni di persone hanno lasciato le zone maggiormente coinvolte dai combattimenti per mettersi al sicuro nelle regioni ancora risparmiate dal conflitto. Stando alla nota si tratta di persone particolarmente vulnerabili che hanno bisogno di cibo, acqua, assistenza medica, protezione e consulenza sulla situazione. Al momento la Catena della Solidarietà finanzia nell'ovest e nel centro dell'Ucraina sette progetti di organizzazioni come la Croce rossa svizzera, Helvetas o Medair, che si occupano di rispondere ai bisogni primari della popolazione. Un progetto della Fondazione Hirondelle sostiene i giornalisti ucraini e i rispettivi media, garantendo alla popolazione l'accesso alle informazioni importanti.