Cassis, “Sull’energia non siamo impreparati”

Il Consiglio federale non sta sottovalutando la crisi energetica. A dirlo è il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, secondo cui il governo ha esaminato a fondo la questione ultimamente e la Svizzera è sulla strada giusta. “Abbiamo adottato dei piani per l’approvvigionamento dell’energia e per informare la popolazione”, sottolinea Cassis in un’intervista pubblicata sul “Blick” in edicola oggi. Il ticinese non nasconde comunque che permane un po’ di incertezza.