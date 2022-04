Cassis di ritorno dal Giappone

Si è concluso oggi con un discorso all'Università di Kyoto sui legami tra scienza e innovazione, da un lato, e diplomazia, dall'altro, il viaggio del presidente della Confederazione Ignazio Cassis in Giappone. Una visita contrassegnata dalla guerra in Ucraina e dalle relazioni bilaterali in ambito politico, scientifico ed economico col Paese asiatico, stando all'agenda dei lavori.

Accordo di cooperazione

Tra le altre cose, rammenta un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), è stato firmato un accordo di cooperazione per progetti di ricerca comuni e sono stati avviati i lavori per la nuova sede di Swissnex. Il Giappone rappresenta per la Svizzera un importante partner commerciale - il secondo in Asia, escluso il commercio di metalli preziosi, per un volume di scambi di circa 12 miliardi di franchi - e scientifico.

Immagine Twitter/@ignaziocassis

Diplomazia scientifica

Nel suo discorso all’ateneo, il “ministro” degli esteri ha ricordato che la diplomazia scientifica rappresenta uno strumento di aiuto per affrontare le sfide del XXI secolo. “Dipendiamo tutti da un sistema internazionale funzionante, in grado di individuare i segni dei tempi con tutte le sfide e le opportunità che ne derivano, ha detto il consigliere federale ticinese, precisando che “la comunità internazionale deve sfruttare i potenziali sviluppi della ricerca scientifica e prendere le migliori decisioni possibili a beneficio dell'intera umanità“.

Nuovo consolato svizzero a Osaka

Sempre nel corso della sua visita in Giappone, Cassis ha partecipato alla cerimonia del primo colpo di piccone per la costruzione del nuovo consolato svizzero di Osaka, struttura che fungerà anche da sede di Swissnex, dando così un'altra sede principale alla rete globale svizzera per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione. Oltre a Cassis era presente all'appuntamento anche Martina Hirayama, direttrice della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Sempre rimanendo in ambito scientifico, il presidente della Confederazione ha visitato il sito del supercomputer Fugaku, attualmente il più potente al mondo, i cui gestori si avvalgono anche della collaborazione di ricercatori svizzeri a Zurigo e in Ticino.

Immagine Twitter/@ignaziocassis