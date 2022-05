Cassis accoglie la presidente slovacca

La presidente slovacca Zuzana Caputova ha effettuato oggi una visita di Stato in Svizzera. L’invasione russa dell’Ucraina, la politica europea e l’ambiente sono stati all’ordine del giorno degli incontri a Berna con i membri del Consiglio federale. “Oggi viviamo un momento storico”, ha dichiarato il presidente della Confederazione Ignazio Cassis. È infatti la prima volta che un capo di Stato slovacco viene ricevuto in Svizzera con i maggiori onori protocollari dalla sua indipendenza nel 1993. Caputova, arrivata in mattinata a Belp (BE), è stata accolta nel pomeriggio sulla Piazza federale con gli onori militari.

Omaggio a popolazione e autorità slovacche

Il consigliere federale ticinese non ha mancato di sottolineare il contesto particolare nel quale si svolge la visita, mentre la guerra prosegue in Ucraina, Paese vicino alla Slovacchia. “Nonostante alcune comprensibili difficoltà, la collaborazione in Europa funziona”, ha aggiunto il presidente della Confederazione, prima di rendere omaggio alla popolazione e alle autorità slovacche per la loro solidarietà nei confronti dei rifugiati ucraini. “Le sfide del momento non devono tuttavia farci dimenticare altri pericoli, quali i cambiamenti climatici e la diminuzione della biodiversità”, ha proseguito Cassis. Il ministro ticinese non ha omesso di fare un breve excursus sportivo: “le nostre due squadre di hockey su ghiaccio sono tra le migliori al mondo e io spero che potremo provarlo nuovamente in occasione dei Campionati mondiali attualmente in corso in Finlandia (proprio ieri sera la Svizzera ha sconfitto la Slovacchia - medaglia di bronzo olimpica - per 5 a 3 ndr).