Cambio grivnia-franchi possibile da lunedì

Da lunedì prossimo 27 giugno, i profughi ucraini che hanno ricevuto lo statuto di protezione S potranno cambiare le somme liquide in loro possesso, grivnia, in franchi svizzeri. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. L’operazione, sottolinea un comunicato governativo, sarà possibile un’unica volta, presso UBS e Credit Suisse, e per un importo limitato (300 franchi pari a 10 mila grivnia).