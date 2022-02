“Benzina presto a 2 franchi al litro”

Il prezzo del carburante potrebbe presto arrivare a 2 franchi al litro: l’indicazione arriva oggi da Avenergy Suisse, quella che fino al 2019 era chiamata Unione petrolifera. Stando all’associazione che difende gli interessi degli operatori del ramo l’aumento tariffale dovrebbe comunque essere temporaneo.

Da parte sua il Touring Club Svizzero (TCS) ha registrato dall’inizio dell’anno tre aumenti di prezzo, ciascuno di 3 centesimi. Attualmente in media un automobilista è chiamato a sborsare 1,87 franchi al litro per la benzina senza piombo 95 e 1,91 per il diesel, ha spiegato all’agenzia Awp Erich Schwizer, esperto presso l’organizzazione. A suo avviso il 2022 sembra ricalcare il periodo 2008-2021, con prezzi del carburante elevati: alla fine del 2008 il litro di benzina aveva raggiunto 1,99 franchi e il gasolio 2,27 franchi.

Tensioni in Medio Oriente e Ucraina spingono verso l’alto

L’evoluzione in atto è legata al rincaro del petrolio, che attualmente viene venduto a 92 dollari il barile, a fronte dei 71 dollari dell’estate scorsa e degli 80 dollari di novembre. “Oltre alle preoccupazioni per le potenziali perdite di produzione negli Stati Uniti a causa di un’ondata di freddo, i prezzi rimangono attualmente sostenuti a causa dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in Ucraina”, spiega Avenergy nel suo rapporto di mercato diffuso oggi.

L’offerta non tiene il passo alla domanda

La domanda di oro nero è aumentata sulla scia della ripresa economica post pandemia. “Ma l’offerta non sta tenendo il passo”, afferma Giacomo Luciani, docente presso l’Istituto superiore di studi internazionali e di sviluppo di Ginevra. “Le grandi compagnie petrolifere sono state scoraggiate dall’investire: hanno realizzato grandi profitti, ma questi vengono destinati alla distribuzione di dividendi”. Inoltre se diversi paesi produttori di petrolio aprono un po’ di più i rubinetti, alcuni - come la Nigeria, il Venezuela o la Libia - non sono in grado di farlo.