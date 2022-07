Benzina alle stelle, gli svizzeri continuano a fare il pieno?

“I prezzi del carburante non sono legati alla domanda” “La nostra esperienza passata dimostra che la domanda di carburante, e quindi le vendite, sono poco o per nulla influenzate dal prezzo”, spiega alla testata zurighese Fabian Bilger, vice direttore generale di Avenergy Suisse (denominata fino al 2019 Unione petrolifera). “Gli aumenti dei prezzi della benzina sono sempre molto discussi, eppure la gente continua allegramente a fare il pieno”, gli fa eco Johanna Gollnhofer, docente di marketing all’università HSG di San Gallo. Il fatto è che i consumatori reagiscono in modo molto poco elastico: la domanda di carburante non diminuisce quando i prezzi aumentano. “Non c’è un sostituto a breve termine: se si possiede un’auto, la si vuole usare”, ha dichiarato la professoressa al quotidiano.

...oppure i prezzi elevati frenano i consumi?

Jan-Egbert Sturm, specialista del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF), vede le cose in modo diverso. “Il consumo di carburante è ancora inferiore rispetto al 2019, quando ci spostavamo ancora abbastanza liberamente”, sottolinea. “La domanda di viaggiare e di essere di nuovo in movimento è aumentata fortemente dalla primavera, eppure la quantità venduta non è ancora ai livelli pre-pandemia, come sarebbe stato lecito aspettarsi. Quindi il prezzo elevato sta almeno in parte frenando la domanda di benzina”. I prezzi dell’energia sono saliti a causa della guerra in Ucraina, ma vi è anche una fase di normalizzazione dopo la pandemia. “Questi due fattori si scontrano: aumento dei prezzi, ma crescita della domanda”, spiega Sturm. In altre parole, il risvegliato desiderio di viaggiare in auto compensa almeno in parte l’effetto frenante dei prezzi elevati.