Asilo, servizio di consulenza musulmano funziona

Il servizio di consulenza religiosa musulmana nei Centri federali d’asilo (CFA) risponde a un bisogno reale. Lanciato come progetto pilota un anno fa, sarà esteso almeno fino alla fine del 2022, alla luce di una valutazione molto positiva effettuata dal Centro svizzero Islam e società dell’Università di Friburgo. Questa funzione completa l’offerta equivalente delle chiese nazionali. La sua istituzione ha aiutato a prevenire situazioni potenzialmente conflittuali nei CFA, ha ricordato oggi in conferenza stampa la Segretaria di Stato della migrazione (SEM), che ne ha curato l’attuazione.

Impiegati cinque capellani, in febbraio ne arriva uno in Ticino

L’anno scorso, il progetto ha impiegato cinque cappellani musulmani, tra cui una donna, nelle strutture regionali di Zurigo, della Svizzera romanda e di quella orientale, pari a 2,3 equivalenti a tempo pieno. In febbraio un cappellano sarà assunto anche in Ticino.

Un servizio per accompagnare richiedenti asilo

Il servizio ha accompagnato richiedenti asilo di 19 Paesi, più della metà dei quali provenienti da Algeria, Afghanistan, Marocco e Siria. Tre quarti di loro erano musulmani sunniti, il 14% sciiti, il 9% cristiani. Circa il 60% dei colloqui si sono svolti in arabo, il 40% in inglese, francese o berbero. La stragrande maggioranza di coloro che hanno ricevuto il sostegno erano uomini sotto i 40 anni. I colloqui hanno riguardato principalmente problemi psicologici o psicosomatici, come la paura del futuro, i conflitti, questioni familiari, lo stress emotivo e la dimensione religiosa.

C’è bisogno di supporto

La mediazione tra le autorità dei centri e i richiedenti asilo, così come la risoluzione dei conflitti tra gli stessi richiedenti sono compiti centrali del servizio. La concentrazione di 200-300 persone in un’area chiusa crea sfide e frustrazioni a tutti i livelli, ha affermato un cappellano che ha partecipato al progetto. “Abbiamo a che fare con giovani e persone che sono spesso completamente disorientate”, ha aggiunto, precisando che c’è un reale bisogno di supporto, per esempio per le procedure amministrative, o per la questione del ritorno al Paese di origine. A suo avviso i cappellani non dovrebbero sostituire altre autorità. Nel loro lavoro, spesso indirizzano i rifugiati ad altri professionisti, come psicologi o giuristi.

Importante per risolvere conflitti

L’esperienza ha dimostrato che i richiedenti asilo sono felici di far capo a questo servizio. Le persone di riferimento sono contatti preziosi per i dipendenti del CFA, per esempio in termini di supervisione, sicurezza e cura. Le loro competenze religiose, culturali e linguistiche sono inoltre particolarmente apprezzate. A loro favore c’è anche l’importante ruolo che rivestono nella risoluzione dei conflitti.

Zurigo pioniere

In questo ambito Zurigo è stato pioniere nel 2016. Nel cantone è stata creata un’associazione senza scopo di lucro, Quams, con l’obiettivo di vigilare 24 ore su 24 sulla qualità dell’assistenza e fungere da punto di contatto per i musulmani negli ospedali pubblici, nei servizi di emergenza e nelle case di riposo, così come nei centri di asilo.