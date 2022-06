Approvato il consuntivo del 2021: il deficit è di 12,2 miliardi di franchi

Le spese dovute al Covid Per fronteggiare la crisi del coronavirus, lo scorso anno la Confederazione ha speso complessivamente 14 miliardi. Di questi, 12,3 sono stati contabilizzati come uscite straordinarie, ha dichiarato Johanna Gapany (PLR/FR) a nome della commissione. Globalmente risulta un deficit doppio rispetto a quanto iscritto a preventivo (6,1 miliardi). Questo perché gran parte delle uscite correlate al Covid-19 hanno potuto essere chieste soltanto nel corso del 2021 con delle aggiunte, ha aggiunto la “senatrice” friburghese.

In aumento le entrate

Rispetto al 2020, le entrate, che si sono attestate a 76,1 miliardi, presentano un aumento del 5,6%. L'incremento maggiore concerne l'imposta sul valore aggiunto (+1,4 mia) e l'imposta federale diretta (+1,2 mia). Anche l'utile distribuito dalla Banca nazionale svizzera (Bns) è stato maggiore (+0,7 mia). Le distribuzioni supplementari di 1,3 miliardi del 2021 vengono contabilizzate per la prima volta come entrate straordinarie, contribuendo in tal modo alla riduzione del debito causato dalla pandemia. La flessione del gettito dell'imposta preventiva (-0,3 mia) rispetto al 2020 conferma un'inversione di tendenza con minori ricavi.