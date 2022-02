Antonia spazza la Svizzera, ma risparmia il Ticino

Una mappa costellata di allerte di grado 2 e grado 3, con l’unica eccezione del Ticino (salvo le regioni a ridosso delle Alpi, come l’Alta Vallemaggia, la Leventina, Blenio e l’Alto Moesano). È la cartina pubblicata domenica sera da MeteoSvizzera sui pericoli nella Confederazione, che sarà investita da condizioni meteorologiche agitate fino a martedì in giornata. Attesi in particolare venti tempestosi e anche nevicate, che possono essere localmente abbondanti. In Svizzera interna la tempesta è già stata battezzata “Antonia”.

Venti fino a 164 km/h in montagna

Secondo un primo bilancio di MeteoSvizzera pubblicato questa mattina, durante la notte i venti hanno sferzato fin oltre i 150 km/h in alta montagna. Sul Chasseral, nel Giura bernese, si sono raggiunti i 164 km/h, il dato più alto, mentre sul Säntis 147 km/h e sul Pilatus 143 km/h. Al di sotto degli 800 metri le cifre sono minori, ma vicine ai 100km/h. La massima si è registrata a San Gallo (109km/h). A Zurigo si sono toccati i 98 km/h e proprio a causa delle forti raffiche di vento, la navigazione sul lago di Zurigo è stata parzialmente sospesa in mattinata. Per ora i disagi sembrano essere contenuti. Nel Canton Berna si sono verificati due incidenti a causa di alberi caduti sulla strada, ma non si registrano fortunatamente feriti. Nel Canton Argovia invece un camionista ha investito e ucciso un ciclista. Secondo la polizia cantonale è possibile che l’uomo alla guida del mezzo pesante non si sia accorto di nulla visto che era buio, pioveva e c’erano venti tempestosi.