Annunci di lavoro, quasi sempre manca la retribuzione

Chi cerca un impiego in Svizzera raramente trova informazioni sullo stipendio negli annunci di lavoro. Secondo uno studio pubblicato oggi del portale specializzato Indeed solo il 15% delle offerte si presentano con un ammontare del salario o con un relativo margine di negoziazione.

Altrove è pratica comune Stando ai ricercatori la Confederazione rappresenta un’eccezione: in Germania la quota è del 30% e in paesi come la Francia o l’Inghilterra indicare il compenso è addirittura una pratica comune. Va peraltro anche sottolineato che la proporzione di offerte di lavoro elvetiche che includono indicazioni sulla remunerazione è quasi raddoppiata dal 2019.

Stipendio affrontato in una fase tardiva

In un sondaggio online realizzato nella Svizzera tedesca più della metà dei 1’025 interpellati ha dichiarato che vedrebbe di buon occhio le informazioni in questione. Questo perché il tema dello stipendio viene spesso affrontato solo in una fase piuttosto tardiva del processo di reclutamento, anche se è il fattore più importante per più di un terzo degli occupati.