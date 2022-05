Alle Camere “Premi più bassi” e circolazione stradale

Frenare i costi nel settore sanitario

La proposta di modifica costituzionale vuole fare in modo che le spese evolvano in modo corrispondente all’economia nazionale e ai salari medi, e che i premi rimangano finanziariamente sostenibili. Per l’esecutivo, il nesso con l’evoluzione dei salari rappresenta una misura troppo rigida e non differenziata che non tiene conto di fattori come l’evoluzione demografica, i progressi tecnici della medicina e la dipendenza dei salari dall’andamento congiunturale. Tuttavia, visto che condivide l’obiettivo di frenare le spese, il Governo ha elaborato un controprogetto indiretto che vuole introdurre nella legge un obiettivo sull’evoluzione dei costi. La commissione preparatoria non ne vuole però sapere di una definizione di obiettivi per l’aumento massimo dei costi. Propone invece una serie di provvedimenti concreti, in particolare per quanto riguarda le tariffe e le analisi di laboratorio.