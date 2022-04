Alcol alla Migros, svizzeri scettici

L’idea che nelle filiali Migros sia venduto alcol sembra convincere poco gli svizzeri. Secondo un sondaggio di Tamedia pubblicato oggi, il 58% si dice infatti decisamente o abbastanza contrario, mentre il 38% sarebbe favorevole alla novità. La quota di indecisi si ferma al 4%. In particolare, è la fascia più anziana della popolazione a mostrare scetticismo: fra gli over 65 la percentuale di no raggiunge il 67%. Più l’età scende e più la parte di oppositori diminuisce. Fra i 50 e i 64 anni il 61% non vorrebbe mettere fine a questa tradizione, fra i 35 e i 49 tale tasso cala al 55%, mentre tra i più giovani (18-34 anni) regna l’equilibrio, dato che il 48% è a favore e il 45% contro. Realizzato il 19 e il 20 aprile, il sondaggio online ha coinvolto 9673 persone. Il margine di errore statistico è di +/- 1,7 punti percentuali.