“Alain Berset ha fatto il bello e il cattivo tempo”

“Bello e cattivo tempo”

Gli altri membri dell’esecutivo si sono pian piano defilati lasciando spazio a Berset con la motivazione di non voler interferire con affari di cui non erano direttamente competenti, hanno commentato amareggiati i due in un’intervista concessa all’edizione odierna della “Neue Zürcher Zeitung”. Il risultato è stato che, in merito alla pandemia del secolo, il dipartimento guidato dal friburghese ha fatto il bello e il cattivo tempo.