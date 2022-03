Al via i lavori alle Camere con l’accordo frontalieri

Riprendono oggi i lavori, incominciati ieri, alle Camere federali. Al Consiglio nazionale è in agenda la prima aggiunta al Preventivo 2022 della Confederazione e l’accordo tra la Svizzera e l’Italia sulla tassazione dei frontalieri. Circa il preventivo 2022, la Confederazione chiede 3,4 miliardi di franchi supplementari per mitigare le conseguenze della pandemia di coronavirus. Tale supplemento prevede tre crediti che riguardano rispettivamente l’indennità di perdita di guadagno (1,7 miliardi), la partecipazione della Confederazione agli aiuti per i cosiddetti casi di rigore (900 milioni) e il contributo federale all’assicurazione contro la disoccupazione per le indennità per lavoro ridotto (800 milioni).

In seguito, sbrigato questo dossier, la camera dovrebbe dare il via libera, come gli Stati nel dicembre scorso, alla ratifica dell’accordo fiscale con l’Italia riguardante la tassazione dei frontalieri, firmato tra i due Paesi il dicembre 2020. Piero Marchesi (UDC/TI), come già Marco Chiesa (UDC/TI) agli Stati, chiederà una sospensione del processo di ratifica finché i contenuti della roadmap con Roma non saranno raggiunti, in particolare a livello di servizi finanziari transfrontalieri e liste nere.

Crimini internazionali

Al Consiglio degli Stati (08.15-13.00) sono previsti diversi temi che spaziano dall’emendamento allo Statuto di Roma riguardante la Corte penale internazionale alla mozione che chiede l’istituzione di un memoriale in Svizzera per la vittime del nazionalsocialismo. Il primo dossier, già approvato nel dicembre scorso dal Nazionale, prevede la punibilità quale crimine di guerra per chiunque affami i civili. Su proposta della Svizzera, a fine 2019 gli Stati parte della Corte penale internazionale (CPI) hanno dichiarato che questo metodo di guerra deve essere considerato un crimine anche in caso di conflitti civili e non solo nelle guerre tra Stati. L’affamare intenzionalmente i civili durante i conflitti è vietato dal diritto internazionale umanitario ed è considerato un crimine di guerra dal diritto svizzero. Secondo lo Statuto di Roma, tuttavia, finora questo atto era considerato punibile davanti alla CPI solo nel contesto dei conflitti armati internazionali, ovvero nel caso delle guerre tra Stati. La Confederazione ha dunque proposto un emendamento affinché la CPI possa perseguire questi atti anche durante le guerre civili. In merito al memoriale per le vittime del nazionalsocialismo, la commissione preparatoria ha sostenuto all’unanimità una mozione del consigliere nazionale Alfred Heer (UDC/ZH). Circa un migliaio di cittadini svizzeri o persone nate in Svizzera furono detenute in campi di concentramento. Più di 450 non sono sopravvissute.