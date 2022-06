Agli Stati è il giorno della riforma del Secondo pilastro

Il Consiglio degli Stati (08.15-12.00) affronterà oggi l’atteso dossier relativo alla riforma del Secondo pilastro. Da parte sua, il Consiglio nazionale (08.00-13.00, 15.00-19.00) si occuperà nel pomeriggio dell’iniziativa del PS denominata “per premi meno onerosi”.

Elezione di un membro dell’Autorità di vigilanza sul MPC

La giornata inizierà con le due Camere riunite. È infatti prevista l’elezione di un membro dell’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e la conferma dell’elezione del direttore del Controllo federale delle finanze, che richiedono un’Assemblea federale plenaria.

Le unioni domestiche registrate

In seguito, il Nazionale si occuperà del progetto volto a equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione. Vista l’entrata in vigore del “Matrimonio per tutti”, la commissione preparatoria propone di non entrare in materia sul relativo decreto di modifica costituzionale e sulla revisione della Legge sulla cittadinanza, così come fatto dagli Stati in marzo.

Controprogetto all’iniziativa per i ghiacciai

Il Nazionale tornerà poi sul controprogetto indiretto all’Iniziativa per i ghiacciai. Ieri i deputati hanno già votato in favore dell’entrata in materia sulla relativa legge federale sugli obiettivi di protezione del clima, che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ma le discussioni sono poi state interrotte per raggiunti limiti di tempo.

Premi meno onerosi

Nel pomeriggio invece, protagonista sarà il dibattito sull’iniziativa popolare del PS denominata “per premi meno onerosi”. Il testo chiede che i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria non superino il 10% del reddito disponibile. Il Consiglio federale ha proposto un controprogetto, che vuole vincolare a una percentuale dei costi sanitari il contributo minimo di ogni Cantone alla riduzione dei premi.

Acquisto vaccini

Agli Stati invece, si tratterà in primis di appianare l’ultima divergenza rimasta con l’altro ramo del Parlamento per quanto riguarda il credito d’impegno 2023 per l’acquisto di vaccini nell’ambito della prima aggiunta al preventivo 2022. I “senatori” vorrebbero concedere 560 milioni di franchi per l’acquisto di 7 milioni di dosi, invece dei 780 milioni chiesti da governo e Nazionale (pari a 14 milioni).

La riforma del Secondo pilastro