Abitare in Svizzera, un costo sempre più alto

La casa propria continua ad attirare in Svizzera e i prezzi non cessano di aumentare. Il fenomeno interessa anche il Ticino, dove nel confronto annuo il costo degli appartamenti è salito di più che in ogni altra regione del paese.

Un po’ di dati

Nel confronto con l'anno precedente i rialzi di prezzo hanno interessato soprattutto - per le case unifamiliari - la regione del Lemano (+15,3%), la Svizzera centrale (+12,5%) e orientale (+12,5%), comprendente anche i Grigioni, nonché il Ticino (+10,9%), mentre l'incremento meno marcato si registra nella zona di Berna (+4,0%). Estendendo lo sguardo sull'ultimo lustro, l'aumento medio annuo è stato del 3,3% in Ticino e del 6,3% nella Svizzera orientale, con il valore più alto registrato nella regione del Lemano (5,9%) e la media della Confederazione al 5,3%. Per quanto riguarda le proprietà per piani (PPP), la crescita dei prezzi più forte nell'ultimo anno è quella registrata in Ticino, pari al 10,5%, davanti a Svizzera centrale (+9,2%) e Lemano (+9,0%). La Svizzera orientale è al 5,1%. Il dato del sud della Alpi può essere messo in relazione con il dinamismo mostrato in tutta il paese dai comuni a vocazione turistica, che segnano +15,7%. Sull'arco degli ultimi cinque anni la progressione annua del Ticino (+3,5%) è invece inferiore a quella media elvetica (+3,8%).