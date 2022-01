63’647 casi da venerdì in Svizzera

In Svizzera, nelle ultime 72 ore, si sono registrati 63’647 nuovi casi di coronavirus (venerdì erano 28’038 casi). Secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si segnalano anche 48 nuovi decessi. Per quanto riguarda le ospedalizzazione 233 pazienti sono stati ricoverati negli ultimi tre giorni. Attualmente 649 persone si trovano in cure intense. I pazienti Covid occupano il 30,20% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 73,70%.