Un cittadino norvegese di 44 anni che nascondeva 46 chilogrammi di khat in due valigie è stato arrestato sabato pomeriggio all’aeroporto di Zurigo. L’uomo è atterrato su un aereo decollato a Dubai. Durante il controllo è emerso il sospetto che potesse trattarsi di un corriere della droga per cui gli addetti ai lavori hanno eseguito un controllo più approfondito. Dopo l’arresto, è stato interrogato e messo a disposizione del Ministero pubblico, scrive in una nota la polizia cantonale zurighese.