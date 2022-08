Terza sconfitta consecutiva per il Lugano

Quattro giornate, tre sconfitte. In questo inizia stagione i ragazzi di Croci-Torni non stanno certo facendo faville. Complice anche il caldo torrido della partita di oggi, il Lugano ha sprecato diverse occasioni propizie di portarsi in vantaggio, e non ha saputo evitare la rete del Lucernese, messa a segno al 32’. Il primo tempo si conclude con dei momenti di tensione tra Celar e il potere lucernese, facendo meritare ad entrambi il cartellino giallo.