Russi e bielorussi esclusi da Wimbledon

A Wimbledon 2022 non ci saranno giocatori russi e bielorussi. Lo hanno deciso gli organizzatori del prestigioso torneo londinese. “Nelle circostanze di tale aggressione militare ingiustificata e senza precedenti, sarebbe inaccettabile per il regime russo trarre vantaggio dal coinvolgimento di giocatori russi o bielorussi nel torneo”, si legge in un comunicato. “È quindi nostra intenzione, con profondo rammarico, rifiutare le iscrizioni di giocatori russi e bielorussi all’edizione 2022”. Dato il profilo di questo torneo nel Regno Unito e nel mondo, “è nostra responsabilità svolgere la nostra parte negli sforzi diffusi del governo, dell'industria, delle istituzioni sportive e creative per limitare l'influenza globale della Russia con i mezzi più forti possibili”.

“Non crediamo sia fattibile procedere su qualsiasi altra base”

Ian Hewitt, presidente dell'All England Club, ha così commentato: “Abbiamo considerato con molta attenzione le misure alternative che potrebbero essere adottate nell’ambito della guida del governo del Regno Unito ma, dato l’alto profilo di Wimbledon, l’importanza di non consentire l’uso dello sport per promuovere il regime russo e le nostre preoccupazioni più ampie per il pubblico e la sicurezza dei giocatori (incluse le famiglie), non crediamo sia fattibile procedere su qualsiasi altra base”. Se le circostanze dovessero cambiare sostanzialmente da qui a giugno, “prenderemo in considerazione e risponderemo di conseguenza”.