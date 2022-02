“Non ci siamo piegati a Pechino, gli atleti possono esprimersi”

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si è piegato al volere del governo cinese, imponendo agli atleti di non prendere posizione politicamente? “In realtà è tutto il contrario”, ribatte Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi di Pechino. “A partire dal 2015 abbiamo ottenuto la liberà di espressione sia per i media che per gli atleti”, afferma Dubi in un’intervista diffusa stamani dalla radio RTS. “Ma gli sportivi, fra di loro, in una consultazione che ha riunito 6000 atleti di tutti i paesi, hanno deciso che nelle piste e nei palazzetti del ghiaccio non ci si esprime, che nelle cerimonie di apertura e chiusura non hanno spazio le opinioni politiche, idem per le cerimonie protocollari”.