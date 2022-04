Lugano, non sai più vincere

Nei minuti iniziali è il Grasshoppers a farsi vedere in avanti con Morandi, il cui destro termina però nettamente a lato. I ritmi, in generale, sono bassi e le due squadre faticano a crearsi nitide occasioni. Le cavallette, in realtà, trovano la via del gol al ventesimo, grazie al colpo di testa vincente di Arigoni. L’arbitro Staubli annulla però la rete per un contatto tra lo stesso Arigoni e Ziegler. Al 29’ brutta tegola per il Lugano, costretto a rinunciare a Maric, sostituito da Hajrizi. Il primo squillo per i bianconeri lo propone invece Sabbatini, che ci prova da fuori area. Dopo un ultimo tentativo sul fronte zurighese targato Seko, le due compagini vanno all’intervallo sul parziale di 0-0.

Secondo tempo decisamente diverso dal primo. Inizialmente i bianconeri si vedono annullare una rete di Celar dal Var per un fuorigioco davvero millimetrico. Poi, beffa incredibile, arriva il vantaggio ospite con Bonatini. Il Lugano fatica ma tira fuori grinta e carattere. Croci Torti manda in campo Bottani al posto di Custodio e la squadra acquista brillantezza e profondità. Inevitabile il pareggio di Sabbatini al minuto 75, dopo una bella azione avviata da Lovric. Precedentemente c’era stato un fallo di mano in area di Abrashi non rilevato dalla signora Staubli. Nel finale le squadre si allungano: Saipi e Moreira sono chiamati ad un duro lavoro. Ma il risultato non cambia più, per la delusione degli oltre duemila spettatori presenti (!). Davvero pochi per una squadra che occupa il quarto posto in Super League e fra due settimane giocherà la finale di Coppa Svizzera.