A quattro giornate dal termine della Super League, lo Zurigo si è aggiudicato matematicamente il campionato, battendo il Basilea per 2-0 allo St.Jakob Park.

Per il club del presidente Canepa si tratta del 13esimo titolo, l’ultimo se lo intascò nella stagione 2008/2009. In rete per lo Zurigo l’ex bianconero Ceesay e Boranijasevic, entrambi i gol sono arrivati già nel primo tempo.