La luganese Maria Rosa Wicki al via nel 4 senza

Archiviati i mondiali U23 e U19 di Varese, la prua del canottaggio continentale si sposta verso Castrelo de Mino, nella regione Galizia in Spagna per l’edizione 2022 della Coupe de la Jeunesse. Una località nuova per il remo internazionale, alla sua prima esperienza su questi livelli, per quanto in passato vi sia disputata una gara internazionale in tono minore, la “Ribeiro International Regatta”, che poi non ha avuto seguito. Lì, comunque, dal 2001, si disputato tutte le regate nazionali locali e i campionati nazionali, forte delle infrastrutture ricettive inserite all’interno del Parque Nautico de Castrelo. Nel 2016 fu proprio in riva al lago galiziano che si concluse la prima tappa della Vuelta di Spagna, la Ourense Termal-Castrelo de Mino, una cronometro a squadre di 28 chilometri vinta dal Team Sky, con il britannico Peter Kennaugh che indossò la prima maglia rossa di leader della competizione