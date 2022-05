Oliwer Kaski giocherà nel Lugano

L’Hockey Club Lugano ha sottoscritto un contratto valido per i prossimi due campionati con il 26enne difensore finlandese Oliwer Kaski (190 cm. x 89 kg.), in forza negli ultimi due campionati all’Avangard Omsk (Khl), e i cui diritti per la Nhl appartengono ai Carolina Hurricanes. La società bianconera ha così definito l’identità del quarto straniero della sua rosa, dopo il capitano Mark Arcobello e i rinnovi degli altri due attaccanti Daniel Carr e Troy Josephs.

La scheda

Nato il 4 settembre del 1995 e formatosi nell’Ässät Pori fino all’età di 20 anni, prima di un’esperienza nella Western Michigan University (Ncaa), Kaski ha disputato le sue prime due stagioni nel massimo campionato finlandese con l’Hifk Helsinki. A consacrarlo ad altissimo livello è stato il campionato 2018/19 con la maglia dei Pelicans Lahti quando, con 55 punti in 65 partite, ha vinto il Pekka Rautakallio Award come miglior difensore, il Lasse Oksanen Award come miglior giocatore della Regular Season e il Juha Rantasila Trophy come difensore con il maggior numero di reti della Liiga.

Il rapporto con la Nazionale...

L’esplosione gli è valsa anche la convocazione in Nazionale per i Mondiali di Bratislava, dove ha trionfato con il suo Paese, sconfiggendo in finale il Canada per 3-1 e conquistando così il terzo titolo iridato nella storia della Finlandia. Un secondo campionato del mondo Kaski lo ha poi giocato nel 2021 a Riga, quando gli uomini con la foglia d’acero sulla divisa si sono presi la rivincita in finale, imponendosi all’overtime.

...e con la Khl

In Khl Kaski ha giocato complessivamente 131 partite con un bottino di 78 punti (29 reti, 49 assist), contribuendo nel 2021 alla conquista del massimo trofeo (Gagarin Cup) da parte dell’Avangard Omsk, quando è stato inserito anche nell’All Star Team del campionato. Nella stagione 2021/22 è stato il difensore ad aver realizzato il maggior numero di reti in Regular Season (13).